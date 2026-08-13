Preço de MOLT BUNKER hoje

O preço ao vivo de MOLT BUNKER (BUNKER) hoje é $ 0, com uma variação de 1.02% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de BUNKER para USD é de $ 0 por BUNKER.

MOLT BUNKER ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 39,521, com um fornecimento em circulação de 100.00B BUNKER. Nas últimas 24 horas, BUNKER foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, BUNKER movimentou-se -- na última hora e +0.44% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de MOLT BUNKER (BUNKER)

Capitalização de mercado $ 39.52K$ 39.52K $ 39.52K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 39.52K$ 39.52K $ 39.52K Fornecimento Circulante 100.00B 100.00B 100.00B Fornecimento total 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de MOLT BUNKER é $ 39.52K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de BUNKER é 100.00B, com um fornecimento total de 100000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 39.52K.