Qual é o preço atual de mercado de Moby AI?

Moby AI está avaliado em R$0.0090125387859183936000, com uma variação de -2.68% nas últimas 24 horas. Isso reflete o estado mais recente da oferta e demanda nos mercados globais de criptomoedas.

Quantos detentores únicos possui MOBY?

Há -- detentores na cadeia, o que indica a distribuição e adoção pela comunidade de MOBY. Um aumento no número de detentores é frequentemente considerado um sinal de fortalecimento da participação na rede ou de maior interesse de longo prazo.

Quão ativo está Moby AI em sua blockchain nativa?

Como token em --, a atividade é influenciada por interações com carteiras, taxas de rede, comportamento de staking e uso de contratos inteligentes. Uma atividade elevada pode estar correlacionada com maior volume de negociação ou com novos desenvolvimentos no ecossistema.

Qual é a oferta circulante total de MOBY?

A oferta circulante é de 999948221.0146, o que afeta diretamente a escassez e a avaliação do token. Alterações na oferta podem ocorrer devido a emissões, queimas ou cronogramas de desbloqueio.

Qual é o volume de 24 horas de Moby AI?

Moby AI gerou R$-- em volume de negociação durante o último dia, demonstrando quão ativamente o ativo está sendo negociado e a profundidade de sua liquidez.

Como se comporta MOBY em relação aos concorrentes da Solana Ecosystem,Meme,AI Meme,Pump.fun Ecosystem?

Comparado a outros ativos no segmento Solana Ecosystem,Meme,AI Meme,Pump.fun Ecosystem, o impulso de MOBY é influenciado pelo sentimento do mercado, adoção por investidores e métricas na cadeia vinculadas à --.