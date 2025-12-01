Preço de Moaner by Matt Furie hoje

O preço ao vivo de Moaner by Matt Furie (MOANER) hoje é $ 0.00001902, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de MOANER para USD é de $ 0.00001902 por MOANER.

Moaner by Matt Furie ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 19,020.6, com um fornecimento em circulação de 1.00B MOANER. Nas últimas 24 horas, MOANER foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00059949, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00001856.

No desempenho de curto prazo, MOANER movimentou-se -- na última hora e -6.00% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Moaner by Matt Furie (MOANER)

Capitalização de mercado $ 19.02K$ 19.02K $ 19.02K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 19.02K$ 19.02K $ 19.02K Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Moaner by Matt Furie é $ 19.02K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de MOANER é 1.00B, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 19.02K.