Preço de Mizukara hoje

O preço ao vivo de Mizukara (MIZUKARA) hoje é $ 0, com uma variação de 2.16% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de MIZUKARA para USD é de $ 0 por MIZUKARA.

Mizukara ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 10,275.84, com um fornecimento em circulação de 1.00B MIZUKARA. Nas últimas 24 horas, MIZUKARA foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00175252, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, MIZUKARA movimentou-se -0.41% na última hora e -38.40% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Mizukara (MIZUKARA)

Capitalização de mercado $ 10.28K$ 10.28K $ 10.28K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 10.28K$ 10.28K $ 10.28K Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Mizukara é $ 10.28K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de MIZUKARA é 1.00B, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 10.28K.