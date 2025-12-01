Preço de Mirai The WhiteRabbit hoje

O preço ao vivo de Mirai The WhiteRabbit (MIRAI) hoje é --, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de MIRAI para USD é de -- por MIRAI.

Mirai The WhiteRabbit ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 21,010, com um fornecimento em circulação de 420.69B MIRAI. Nas últimas 24 horas, MIRAI foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, MIRAI movimentou-se -- na última hora e -1.92% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Mirai The WhiteRabbit (MIRAI)

Capitalização de mercado $ 21.01K$ 21.01K $ 21.01K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 21.01K$ 21.01K $ 21.01K Fornecimento Circulante 420.69B 420.69B 420.69B Fornecimento total 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

