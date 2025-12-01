Preço de Mintana hoje

O preço ao vivo de Mintana (MINT) hoje é $ 0.00001213, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de MINT para USD é de $ 0.00001213 por MINT.

Mintana ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 12,123.56, com um fornecimento em circulação de 999.66M MINT. Nas últimas 24 horas, MINT foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00055874, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00001155.

No desempenho de curto prazo, MINT movimentou-se -- na última hora e +4.92% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Mintana (MINT)

Capitalização de mercado $ 12.12K$ 12.12K $ 12.12K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 12.12K$ 12.12K $ 12.12K Fornecimento Circulante 999.66M 999.66M 999.66M Fornecimento total 999,659,389.019294 999,659,389.019294 999,659,389.019294

A capitalização de mercado atual de Mintana é $ 12.12K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de MINT é 999.66M, com um fornecimento total de 999659389.019294. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 12.12K.