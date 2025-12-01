Preço de Mint Club V1 hoje

O preço ao vivo de Mint Club V1 (MINT) hoje é --, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de MINT para USD é de -- por MINT.

Mint Club V1 ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 254,317, com um fornecimento em circulação de 1.15T MINT. Nas últimas 24 horas, MINT foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, MINT movimentou-se -- na última hora e -12.28% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Mint Club V1 (MINT)

Capitalização de mercado $ 254.32K$ 254.32K $ 254.32K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 254.32K$ 254.32K $ 254.32K Fornecimento Circulante 1.15T 1.15T 1.15T Fornecimento total 1,149,363,840,000.0 1,149,363,840,000.0 1,149,363,840,000.0

