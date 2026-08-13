Preço de minidev hoje

O preço ao vivo de minidev (MINI) hoje é $ 0, com uma variação de 20,41% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de MINI para USD é de $ 0 por MINI.

minidev ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 110 226, com um fornecimento em circulação de 70,80B MINI. Nas últimas 24 horas, MINI foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, MINI movimentou-se +23,11% na última hora e +16,68% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de minidev (MINI)

Capitalização de mercado $ 110,23K$ 110,23K $ 110,23K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 155,69K$ 155,69K $ 155,69K Fornecimento Circulante 70,80B 70,80B 70,80B Fornecimento total 100 000 000 000,0 100 000 000 000,0 100 000 000 000,0

A capitalização de mercado atual de minidev é $ 110,23K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de MINI é 70,80B, com um fornecimento total de 100000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 155,69K.