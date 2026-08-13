Preço de Minecraft Grandma Fund hoje

O preço ao vivo de Minecraft Grandma Fund (GRANDMA) hoje é $ 0, com uma variação de 0.18% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de GRANDMA para USD é de $ 0 por GRANDMA.

Minecraft Grandma Fund ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 22,693, com um fornecimento em circulação de 999.96M GRANDMA. Nas últimas 24 horas, GRANDMA foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00335404, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, GRANDMA movimentou-se 0.00% na última hora e +10.80% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Minecraft Grandma Fund (GRANDMA)

Capitalização de mercado $ 22.69K$ 22.69K $ 22.69K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 22.69K$ 22.69K $ 22.69K Fornecimento Circulante 999.96M 999.96M 999.96M Fornecimento total 999,958,781.047189 999,958,781.047189 999,958,781.047189

A capitalização de mercado atual de Minecraft Grandma Fund é $ 22.69K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de GRANDMA é 999.96M, com um fornecimento total de 999958781.047189. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 22.69K.