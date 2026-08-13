Preço de Mindfak By Matt Furie hoje

O preço ao vivo de Mindfak By Matt Furie (MINDFAK) hoje é $ 0, com uma variação de 2.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de MINDFAK para USD é de $ 0 por MINDFAK.

Mindfak By Matt Furie ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 71,020, com um fornecimento em circulação de 690.00M MINDFAK. Nas últimas 24 horas, MINDFAK foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.01701608, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, MINDFAK movimentou-se -0.35% na última hora e +6.12% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 16.11K.

Informações de mercado de Mindfak By Matt Furie (MINDFAK)

Capitalização de mercado $ 71.02K$ 71.02K $ 71.02K Volume (24h) $ 16.11K$ 16.11K $ 16.11K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 71.02K$ 71.02K $ 71.02K Fornecimento Circulante 690.00M 690.00M 690.00M Fornecimento total 690,000,000.0 690,000,000.0 690,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Mindfak By Matt Furie é $ 71.02K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 16.11K. A oferta em circulação de MINDFAK é 690.00M, com um fornecimento total de 690000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 71.02K.