Preço de MINATIVERSE hoje

O preço ao vivo de MINATIVERSE (MNTC) hoje é $ 0.059952, com uma variação de 7.68% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de MNTC para USD é de $ 0.059952 por MNTC.

MINATIVERSE ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 328,236, com um fornecimento em circulação de 5.47M MNTC. Nas últimas 24 horas, MNTC foi negociado entre $ 0.059943 (mínimo) e $ 0.06695 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 28.99, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.03194247.

No desempenho de curto prazo, MNTC movimentou-se -6.24% na última hora e +0.02% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 2.03K.

Informações de mercado de MINATIVERSE (MNTC)

Capitalização de mercado $ 328.24K$ 328.24K $ 328.24K Volume (24h) $ 2.03K$ 2.03K $ 2.03K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 620.50K$ 620.50K $ 620.50K Fornecimento Circulante 5.47M 5.47M 5.47M Fornecimento total 10,349,999.0 10,349,999.0 10,349,999.0

A capitalização de mercado atual de MINATIVERSE é $ 328.24K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 2.03K. A oferta em circulação de MNTC é 5.47M, com um fornecimento total de 10349999.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 620.50K.