Preço de Milady Cult Coin hoje

O preço ao vivo de Milady Cult Coin (CULT) hoje é $ 0, com uma variação de 0.75% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de CULT para USD é de $ 0 por CULT.

Milady Cult Coin ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 6,069,274, com um fornecimento em circulação de 46.88B CULT. Nas últimas 24 horas, CULT foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00772251, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, CULT movimentou-se +0.18% na última hora e -3.64% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 168.15K.

Informações de mercado de Milady Cult Coin (CULT)

Capitalização de mercado $ 6.07M$ 6.07M $ 6.07M Volume (24h) $ 168.15K$ 168.15K $ 168.15K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 12.95M$ 12.95M $ 12.95M Fornecimento Circulante 46.88B 46.88B 46.88B Fornecimento total 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

A capitalização de mercado atual de Milady Cult Coin é $ 6.07M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 168.15K. A oferta em circulação de CULT é 46.88B, com um fornecimento total de 99999999999.99998. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 12.95M.