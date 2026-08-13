Preço de Mika Grok Companion hoje

O preço ao vivo de Mika Grok Companion (MIKA) hoje é $ 0, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de MIKA para USD é de $ 0 por MIKA.

Mika Grok Companion ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 13,307.5, com um fornecimento em circulação de 1.00B MIKA. Nas últimas 24 horas, MIKA foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00143332, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, MIKA movimentou-se -- na última hora e +4.05% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Mika Grok Companion (MIKA)

Capitalização de mercado $ 13.31K$ 13.31K $ 13.31K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 13.31K$ 13.31K $ 13.31K Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Mika Grok Companion é $ 13.31K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de MIKA é 1.00B, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 13.31K.