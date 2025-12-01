Preço de MightFly hoje

O preço ao vivo de MightFly (MIGHTFLY) hoje é $ 0.00001229, com uma variação de 0.05% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de MIGHTFLY para USD é de $ 0.00001229 por MIGHTFLY.

MightFly ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 12,284.76, com um fornecimento em circulação de 999.85M MIGHTFLY. Nas últimas 24 horas, MIGHTFLY foi negociado entre $ 0.00001215 (mínimo) e $ 0.00001229 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00586293, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00001215.

No desempenho de curto prazo, MIGHTFLY movimentou-se -- na última hora e -2.61% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de MightFly (MIGHTFLY)

Capitalização de mercado $ 12.28K$ 12.28K $ 12.28K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 12.28K$ 12.28K $ 12.28K Fornecimento Circulante 999.85M 999.85M 999.85M Fornecimento total 999,846,522.950155 999,846,522.950155 999,846,522.950155

A capitalização de mercado atual de MightFly é $ 12.28K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de MIGHTFLY é 999.85M, com um fornecimento total de 999846522.950155. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 12.28K.