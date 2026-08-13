Qual é o preço atual de Midas Re7 Ethereum?

Midas Re7 Ethereum está sendo negociado a R$9546.2969711663232000, com uma variação de preço de 0.09% nas últimas 24 horas. Esse valor reflete preços em tempo real agregados de exchanges globais.

Como o preço de hoje se compara aos níveis históricos?

O ATH de Midas Re7 Ethereum é de R$10002.1642539938112000, enquanto o ATL é de R$9230.2724282056512000. Comparar o preço atual com esses níveis pode ajudar os investidores a avaliar o potencial de longo prazo e ciclos anteriores de crescimento.

Qual é a avaliação geral de MRE7ETH hoje?

A capitalização de mercado está em R$45737527.87671414144000, colocando o ativo no #1204 lugar entre todas as criptomoedas.

Quão ativa é a participação de mercado de Midas Re7 Ethereum?

O ativo gerou R$-- em volume de negociação nas últimas 24 horas, mostrando com que frequência os traders estão interagindo com MRE7ETH.

Qual é a oferta circulante e por que isso importa?

Com 4791.120229835018 tokens atualmente em circulação, a dinâmica da oferta influencia a escassez, as taxas de inflação e as tendências de valorização de longo prazo.

Em que categoria Midas Re7 Ethereum se enquadra?

Midas Re7 Ethereum faz parte da classificação Optimism Ecosystem,Midas Liquid Yield Tokens, que o agrupa com outros ativos que compartilham utilidades ou papéis semelhantes no ecossistema.

Como a -- impacta a proposta de valor de MRE7ETH?

Operar na rede -- permite que MRE7ETH aproveite velocidades específicas de transação, taxas, modelos de segurança e funcionalidades de contratos inteligentes, contribuindo para sua adoção geral.