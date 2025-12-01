Preço de Midas mEDGE hoje

O preço ao vivo de Midas mEDGE (MEDGE) hoje é $ 1.076, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de MEDGE para USD é de $ 1.076 por MEDGE.

Midas mEDGE ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 12,525,457, com um fornecimento em circulação de 11.64M MEDGE. Nas últimas 24 horas, MEDGE foi negociado entre $ 1.076 (mínimo) e $ 1.076 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 1.076, enquanto a mínima histórica foi de $ 1.005.

No desempenho de curto prazo, MEDGE movimentou-se 0.00% na última hora e +0.13% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Midas mEDGE (MEDGE)

Capitalização de mercado $ 12.53M$ 12.53M $ 12.53M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 12.53M$ 12.53M $ 12.53M Fornecimento Circulante 11.64M 11.64M 11.64M Fornecimento total 11,644,610.49440441 11,644,610.49440441 11,644,610.49440441

A capitalização de mercado atual de Midas mEDGE é $ 12.53M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de MEDGE é 11.64M, com um fornecimento total de 11644610.49440441. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 12.53M.