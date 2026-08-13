Preço de Midas M1 USD Market Neutral hoje

O preço ao vivo de Midas M1 USD Market Neutral (MM1-USD) hoje é $ 1.023, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de MM1-USD para USD é de $ 1.023 por MM1-USD.

Midas M1 USD Market Neutral ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 26,189,173, com um fornecimento em circulação de 25.61M MM1-USD. Nas últimas 24 horas, MM1-USD foi negociado entre $ 1.023 (mínimo) e $ 1.023 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 1.023, enquanto a mínima histórica foi de $ 1.018.

No desempenho de curto prazo, MM1-USD movimentou-se 0.00% na última hora e +0.45% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 0.00.

Informações de mercado de Midas M1 USD Market Neutral (MM1-USD)

Capitalização de mercado $ 26.19M$ 26.19M $ 26.19M Volume (24h) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 26.19M$ 26.19M $ 26.19M Fornecimento Circulante 25.61M 25.61M 25.61M Fornecimento total 25,607,061.40859359 25,607,061.40859359 25,607,061.40859359

A capitalização de mercado atual de Midas M1 USD Market Neutral é $ 26.19M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 0.00. A oferta em circulação de MM1-USD é 25.61M, com um fornecimento total de 25607061.40859359. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 26.19M.