Qual é o preço atual de Midas Fasanara Global?

Midas Fasanara Global está sendo negociado a R$5.06741971345344000, com uma variação de preço de 0.0% nas últimas 24 horas. Esse valor reflete preços em tempo real agregados de exchanges globais.

Como o preço de hoje se compara aos níveis históricos?

O ATH de Midas Fasanara Global é de R$5.06741971345344000, enquanto o ATL é de R$5.04235829053824000. Comparar o preço atual com esses níveis pode ajudar os investidores a avaliar o potencial de longo prazo e ciclos anteriores de crescimento.

Qual é a avaliação geral de MGLOBAL hoje?

A capitalização de mercado está em R$303315253.82794745088000, colocando o ativo no #368 lugar entre todas as criptomoedas.

Quão ativa é a participação de mercado de Midas Fasanara Global?

O ativo gerou R$-- em volume de negociação nas últimas 24 horas, mostrando com que frequência os traders estão interagindo com MGLOBAL.

Qual é a oferta circulante e por que isso importa?

Com 59839297.90441111 tokens atualmente em circulação, a dinâmica da oferta influencia a escassez, as taxas de inflação e as tendências de valorização de longo prazo.

Em que categoria Midas Fasanara Global se enquadra?

Midas Fasanara Global faz parte da classificação Ethereum Ecosystem,Midas Liquid Yield Tokens, que o agrupa com outros ativos que compartilham utilidades ou papéis semelhantes no ecossistema.

Como a -- impacta a proposta de valor de MGLOBAL?

Operar na rede -- permite que MGLOBAL aproveite velocidades específicas de transação, taxas, modelos de segurança e funcionalidades de contratos inteligentes, contribuindo para sua adoção geral.