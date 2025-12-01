Preço de MicroStrategy xStock hoje

O preço ao vivo de MicroStrategy xStock (MSTRX) hoje é $ 178.96, com uma variação de 0.44% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de MSTRX para USD é de $ 178.96 por MSTRX.

MicroStrategy xStock ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 10,352,340, com um fornecimento em circulação de 57.97K MSTRX. Nas últimas 24 horas, MSTRX foi negociado entre $ 177.27 (mínimo) e $ 179.5 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 462.34, enquanto a mínima histórica foi de $ 168.33.

No desempenho de curto prazo, MSTRX movimentou-se +0.03% na última hora e -0.39% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de MicroStrategy xStock (MSTRX)

Capitalização de mercado $ 10.35M$ 10.35M $ 10.35M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 16.45M$ 16.45M $ 16.45M Fornecimento Circulante 57.97K 57.97K 57.97K Fornecimento total 92,099.49976642 92,099.49976642 92,099.49976642

