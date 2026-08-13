Em que rede blockchain MicroStrategy Incorporated ST0x opera?

MicroStrategy Incorporated ST0x opera na rede --, que define como as transações são processadas, a velocidade das confirmações e a segurança geral. A rede também determina a compatibilidade com carteiras, dApps e padrões de contratos inteligentes.

Qual é o preço atual de WTMSTR?

O token está cotado a R$480.0766173635712000, registrando uma variação de preço de -0.84% nas últimas 24 horas. As atualizações de preço são agregadas em tempo real das principais exchanges globais.

A que categoria MicroStrategy Incorporated ST0x pertence?

MicroStrategy Incorporated ST0x se enquadra na categoria Tokenized Assets,Tokenized Stock,Real World Assets (RWA),Base Ecosystem,ST0x Ecosystem. Essa classificação ajuda os investidores a comparar WTMSTR com ativos similares no mesmo setor, como tokens DeFi, memes, Layer-1, Layer-2 ou tokens de IA.

Qual é a capitalização de mercado de MicroStrategy Incorporated ST0x?

Sua capitalização de mercado é de R$93561.6096779328384000, colocando o ativo na posição #8967. A capitalização de mercado fornece uma medida ampla do tamanho, adoção e confiança dos investidores.

Quantos tokens de WTMSTR estão atualmente em circulação?

Há 194.8933489038709 tokens em circulação no mercado. Essa quantidade influencia diretamente o equilíbrio entre oferta e demanda, a descoberta de preços e as expectativas de inflação.

Quão ativo está o trading de MicroStrategy Incorporated ST0x hoje?

Nos últimos dias, WTMSTR gerou R$-- em volume de trading. Um volume forte geralmente indica um maior interesse do mercado ou reações a notícias recentes.

Como o preço de hoje se compara aos máximos e mínimos recentes?

Nas últimas 24 horas, MicroStrategy Incorporated ST0x flutuou entre R$476.9690009220864000 e R$489.6500809171776000, oferecendo aos traders uma visão sobre a volatilidade de curto prazo e possíveis zonas de quebra.