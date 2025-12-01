Preço de Microsoft xStock hoje

O preço ao vivo de Microsoft xStock (MSFTX) hoje é $ 504.92, com uma variação de 1.19% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de MSFTX para USD é de $ 504.92 por MSFTX.

Microsoft xStock ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 1,527,920, com um fornecimento em circulação de 3.03K MSFTX. Nas últimas 24 horas, MSFTX foi negociado entre $ 498.92 (mínimo) e $ 507.17 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 767.64, enquanto a mínima histórica foi de $ 463.88.

No desempenho de curto prazo, MSFTX movimentou-se -0.00% na última hora e +5.82% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Microsoft xStock (MSFTX)

Capitalização de mercado $ 1.53M$ 1.53M $ 1.53M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 12.99M$ 12.99M $ 12.99M Fornecimento Circulante 3.03K 3.03K 3.03K Fornecimento total 25,725.13069556125 25,725.13069556125 25,725.13069556125

