Preço de microcap hoje

O preço ao vivo de microcap (MICROCAP) hoje é $ 0.00000461, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de MICROCAP para USD é de $ 0.00000461 por MICROCAP.

microcap ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 4,603.24, com um fornecimento em circulação de 999.59M MICROCAP. Nas últimas 24 horas, MICROCAP foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00028495, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00000403.

No desempenho de curto prazo, MICROCAP movimentou-se -- na última hora e +10.79% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de microcap (MICROCAP)

Capitalização de mercado $ 4.60K$ 4.60K $ 4.60K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 4.60K$ 4.60K $ 4.60K Fornecimento Circulante 999.59M 999.59M 999.59M Fornecimento total 999,594,404.590934 999,594,404.590934 999,594,404.590934

A capitalização de mercado atual de microcap é $ 4.60K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de MICROCAP é 999.59M, com um fornecimento total de 999594404.590934. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 4.60K.