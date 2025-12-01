Preço de MicroBuy Bot hoje

O preço ao vivo de MicroBuy Bot (MICROBUY) hoje é $ 0.00002486, com uma variação de 1.88% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de MICROBUY para USD é de $ 0.00002486 por MICROBUY.

MicroBuy Bot ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 24,843, com um fornecimento em circulação de 1000.00M MICROBUY. Nas últimas 24 horas, MICROBUY foi negociado entre $ 0.00002438 (mínimo) e $ 0.00002487 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00189287, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00002379.

No desempenho de curto prazo, MICROBUY movimentou-se +0.50% na última hora e -15.85% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de MicroBuy Bot (MICROBUY)

Capitalização de mercado $ 24.84K$ 24.84K $ 24.84K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 24.84K$ 24.84K $ 24.84K Fornecimento Circulante 1000.00M 1000.00M 1000.00M Fornecimento total 999,999,999.9999999 999,999,999.9999999 999,999,999.9999999

