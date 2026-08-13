Preço de Mia Ko hoje

O preço ao vivo de Mia Ko (MIA) hoje é $ 0, com uma variação de 0.58% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de MIA para USD é de $ 0 por MIA.

Mia Ko ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 39,510, com um fornecimento em circulação de 999.90M MIA. Nas últimas 24 horas, MIA foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00637241, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, MIA movimentou-se -- na última hora e -1.91% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Mia Ko (MIA)

Capitalização de mercado $ 39.51K$ 39.51K $ 39.51K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 39.51K$ 39.51K $ 39.51K Fornecimento Circulante 999.90M 999.90M 999.90M Fornecimento total 999,895,768.647696 999,895,768.647696 999,895,768.647696

A capitalização de mercado atual de Mia Ko é $ 39.51K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de MIA é 999.90M, com um fornecimento total de 999895768.647696. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 39.51K.