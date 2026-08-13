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O preço ao vivo de Mia Ko hoje é 0 USD. A capitalização de mercado de MIA é de 39,510 USD. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de MIA para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!O preço ao vivo de Mia Ko hoje é 0 USD. A capitalização de mercado de MIA é de 39,510 USD. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de MIA para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!

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Preço em tempo real de 1 MIA para USD

$0.00003951
$0.00003951$0.00003951
+1.00%1D
mexc
Esses dados sobre tokens são fornecidos por terceiros. A MEXC atua unicamente como um agregador de informações. Explore outros tokens listados no mercado Spot da MEXC!
USD
Gráfico de preço em tempo real de Mia Ko (MIA)
Última atualização da página: 2026-08-13 18:21:37 (UTC+8)

Preço de Mia Ko hoje

O preço ao vivo de Mia Ko (MIA) hoje é $ 0, com uma variação de 0.58% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de MIA para USD é de $ 0 por MIA.

Mia Ko ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 39,510, com um fornecimento em circulação de 999.90M MIA. Nas últimas 24 horas, MIA foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00637241, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, MIA movimentou-se -- na última hora e -1.91% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Mia Ko (MIA)

$ 39.51K
$ 39.51K$ 39.51K

--
----

$ 39.51K
$ 39.51K$ 39.51K

999.90M
999.90M 999.90M

999,895,768.647696
999,895,768.647696 999,895,768.647696

A capitalização de mercado atual de Mia Ko é $ 39.51K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de MIA é 999.90M, com um fornecimento total de 999895768.647696. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 39.51K.

Histórico de preço de Mia Ko USD

Variação de preço em 24 horas:
$ 0
$ 0$ 0
Mínimo 24h
$ 0
$ 0$ 0
Máximo 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00637241
$ 0.00637241$ 0.00637241

$ 0
$ 0$ 0

--

+0.58%

-1.91%

-1.91%

Histórico de preços de Mia Ko (MIA) em USD

Durante o dia de hoje, a variação do preço de Mia Ko em USD foi de $ 0.
Nos últimos 30 dias, a variação do preço de Mia Ko em USD foi de $ 0.
Nos últimos 60 dias, a variação do preço de Mia Ko em USD foi de $ 0.
Nos últimos 90 dias, a variação do preço de Mia Ko em USD foi de --.

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ 0+0.58%
30 dias$ 0-2.29%
60 dias$ 0-48.49%
90 dias----

Previsão de preço para Mia Ko

Previsão de preço de Mia Ko (MIA) para 2030 (em 4 anos)
De acordo com o módulo de previsão de preços acima, o preço-alvo de MIA em 2030 é $ --, juntamente com uma taxa de crescimento de 0.00%.
Previsão de preço de Mia Ko (MIA) para 2040 (em 14 anos)

Em 2040, o preço de Mia Ko pode potencialmente apresentar um crescimento de 0.00%. Ele pode atingir um preço de negociação de $ --.

Ferramentas MEXC
Para cenários em tempo real e uma análise mais personalizada, os usuários podem utilizar a ferramenta de previsão de preços da MEXC e os Mapas de Insights de Mercado por IA.
Isenção de responsabilidade: Esses cenários são ilustrativos e educativos; criptomoedas são voláteis – realize sua própria pesquisa (DYOR) antes de tomar decisões.
Quer saber qual preço Mia Ko pode alcançar em 2026-2027? Visite a nossa página de previsão de preços de MIA para os anos de 2026–2027 clicando em Previsão de preço de Mia Ko.

A MEXC é a principal exchange de criptomoedas, confiável por mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. É conhecida por oferecer a maior seleção de tokens, listar novos tokens com mais rapidez e ter as menores taxas de negociação do mercado. Junte-se à MEXC agora e experimente liquidez de primeira linha e as taxas mais competitivas do mercado!

Recurso de Mia Ko (MIA)

Site oficial

Categoria :

AI AgentsArtificial Intelligence (AI)Pump.fun Ecosystem

Sobre Mia Ko

Qual é o preço atual de Mia Ko?

Mia Ko está sendo negociado a R$, refletindo uma variação de preço de 0.57% nas últimas 24 horas.

Qual é a capitalização de mercado e a classificação de MIA?

Com uma capitalização de mercado de R$198035.36387591040000, MIA ocupa a posição #7402 globalmente, demonstrando sua presença no cenário das criptomoedas.

Quanto volume de negociação Mia Ko gera diariamente?

Ele registrou R$-- em volume de 24 horas, indicando um forte interesse entre os traders e condições de liquidez profundas.

Qual é a oferta circulante de MIA?

Há 999895768.647696 tokens circulando no mercado aberto.

Qual é a faixa de preço das últimas 24 horas?

Mia Ko flutuou entre R$ e R$, refletindo a volatilidade diária.

Como Mia Ko se compara ao seu ATH?

O seu preço máximo histórico é de R$0.0319403323998099264000, oferecendo um marco para o potencial de longo prazo.

Quais são os fundamentos de longo prazo que influenciam MIA?

Os fundamentos incluem a mecânica da oferta, as tendências de adoção dentro da categoria Artificial Intelligence (AI),Solana Ecosystem,AI Agents,Pump.fun Ecosystem e o impulso do desenvolvimento na rede --.

Como MIA se comporta sob diferentes condições de mercado?

Durante períodos de alto volume, a liquidez melhora e os spreads se estreitam. Em períodos de baixo volume, as oscilações de preço podem se tornar mais irregulares devido à redução da profundidade do mercado.

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre Mia Ko

Última atualização da página: 2026-08-13 18:21:37 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o Mia Ko (MIA)

Hora (UTC+8)TipoInformação
02-11 14:20:00Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21Dados On-chain
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00Atualizações da Indústria
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00Atualizações da Indústria
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00Atualizações da Indústria
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00Atualizações da Indústria
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally

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AI Router Protocol

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AIR

$0.01740
$0.01740$0.01740

-38.96%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

$0.02190
$0.02190$0.02190

+3.93%

up

up

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$0.2754
$0.2754$0.2754

+13.33%

DAPPOS

DAPPOS

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$0.29917
$0.29917$0.29917

-8.39%

The Toad Pepe

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$0.008750
$0.008750$0.008750

-9.60%

Principais altas

Principais altas do dia

TOFU Story

TOFU Story

TOFU

$0.0002946
$0.0002946$0.0002946

+17.84%

Bitway

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BTW

$0.258801
$0.258801$0.258801

+18.11%

Lorenzo Protocol

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$0.04129
$0.04129$0.04129

+13.43%

aPriori

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APR

$0.47429
$0.47429$0.47429

+9.94%

BluWhale AI

BluWhale AI

BLUAI

$0.012840
$0.012840$0.012840

+6.15%

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

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