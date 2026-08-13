Preço de Mexican Peso hoje

O preço ao vivo de Mexican Peso (WMXN) hoje é $ 0.057867, com uma variação de 0.08% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de WMXN para USD é de $ 0.057867 por WMXN.

Mexican Peso ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 56,062, com um fornecimento em circulação de 968.79K WMXN. Nas últimas 24 horas, WMXN foi negociado entre $ 0.057819 (mínimo) e $ 0.058572 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.082878, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.05439.

No desempenho de curto prazo, WMXN movimentou-se -0.05% na última hora e -0.28% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 211.23.

Informações de mercado de Mexican Peso (WMXN)

Capitalização de mercado $ 56.06K$ 56.06K $ 56.06K Volume (24h) $ 211.23$ 211.23 $ 211.23 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 56.06K$ 56.06K $ 56.06K Fornecimento Circulante 968.79K 968.79K 968.79K Fornecimento total 968,788.6930900001 968,788.6930900001 968,788.6930900001

A capitalização de mercado atual de Mexican Peso é $ 56.06K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 211.23. A oferta em circulação de WMXN é 968.79K, com um fornecimento total de 968788.6930900001. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 56.06K.