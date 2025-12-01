Preço de MEV Capital USDT0 hoje

O preço ao vivo de MEV Capital USDT0 (MCUSDT0) hoje é $ 1.021, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de MCUSDT0 para USD é de $ 1.021 por MCUSDT0.

MEV Capital USDT0 ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 1,056,477, com um fornecimento em circulação de 495.12K MCUSDT0. Nas últimas 24 horas, MCUSDT0 foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 1.031, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.958761.

No desempenho de curto prazo, MCUSDT0 movimentou-se -- na última hora e 0.00% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de MEV Capital USDT0 (MCUSDT0)

Capitalização de mercado $ 1.06M$ 1.06M $ 1.06M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 505.63K$ 505.63K $ 505.63K Fornecimento Circulante 495.12K 495.12K 495.12K Fornecimento total 495,124.3051041264 495,124.3051041264 495,124.3051041264

