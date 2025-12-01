Preço de Metronome Synth ETH hoje

O preço ao vivo de Metronome Synth ETH (MSETH) hoje é $ 3,023.36, com uma variação de 1.71% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de MSETH para USD é de $ 3,023.36 por MSETH.

Metronome Synth ETH ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 25,937,336, com um fornecimento em circulação de 8.59K MSETH. Nas últimas 24 horas, MSETH foi negociado entre $ 2,965.51 (mínimo) e $ 3,032.89 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 4,925.56, enquanto a mínima histórica foi de $ 976.13.

No desempenho de curto prazo, MSETH movimentou-se +0.25% na última hora e +7.67% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Metronome Synth ETH (MSETH)

Capitalização de mercado $ 25.94M$ 25.94M $ 25.94M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 25.94M$ 25.94M $ 25.94M Fornecimento Circulante 8.59K 8.59K 8.59K Fornecimento total 8,590.298940979055 8,590.298940979055 8,590.298940979055

A capitalização de mercado atual de Metronome Synth ETH é $ 25.94M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de MSETH é 8.59K, com um fornecimento total de 8590.298940979055. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 25.94M.