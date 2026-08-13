Preço de Meter Governance hoje

O preço ao vivo de Meter Governance (MTRG) hoje é $ 0.01330959, com uma variação de 1.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de MTRG para USD é de $ 0.01330959 por MTRG.

Meter Governance ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 510,523, com um fornecimento em circulação de 38.36M MTRG. Nas últimas 24 horas, MTRG foi negociado entre $ 0.01309886 (mínimo) e $ 0.01350331 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 16.47, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00917351.

No desempenho de curto prazo, MTRG movimentou-se -0.42% na última hora e -2.17% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 10.83K.

Informações de mercado de Meter Governance (MTRG)

Capitalização de mercado $ 510.52K$ 510.52K $ 510.52K Volume (24h) $ 10.83K$ 10.83K $ 10.83K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 722.11K$ 722.11K $ 722.11K Fornecimento Circulante 38.36M 38.36M 38.36M Fornecimento total 54,253,966.73347406 54,253,966.73347406 54,253,966.73347406

A capitalização de mercado atual de Meter Governance é $ 510.52K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 10.83K. A oferta em circulação de MTRG é 38.36M, com um fornecimento total de 54253966.73347406. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 722.11K.