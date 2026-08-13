Preço de Meteor Coin hoje

O preço ao vivo de Meteor Coin (MTO) hoje é $ 0.00487825, com uma variação de 0.06% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de MTO para USD é de $ 0.00487825 por MTO.

Meteor Coin ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 487,931, com um fornecimento em circulação de 100.00M MTO. Nas últimas 24 horas, MTO foi negociado entre $ 0.00485351 (mínimo) e $ 0.00488663 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.01777601, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, MTO movimentou-se -- na última hora e +5.51% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 50.15K.

Informações de mercado de Meteor Coin (MTO)

Capitalização de mercado $ 487.93K$ 487.93K $ 487.93K Volume (24h) $ 50.15K$ 50.15K $ 50.15K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 487.93K$ 487.93K $ 487.93K Fornecimento Circulante 100.00M 100.00M 100.00M Fornecimento total 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Meteor Coin é $ 487.93K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 50.15K. A oferta em circulação de MTO é 100.00M, com um fornecimento total de 100000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 487.93K.