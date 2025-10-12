Tokenomics de Metaplex (MPLX)
Tokenomics e análise de preços de Metaplex (MPLX)
Explore os principais dados de tokenomics e preço de Metaplex (MPLX), incluindo capitalização de mercado, detalhes de fornecimento, FDV e histórico de preços. Entenda o valor atual do token e sua posição no mercado de forma rápida.
Informação sobre Metaplex (MPLX)
Metaplex (MPLX) powers one of the largest blockchain developer ecosystems in the world by providing the onchain infrastructure used to create nearly every token and NFT on Solana and the Solana Virtual Machine (SVM). Used by leading launchpads, marketplaces, games, wallets, and other apps, Metaplex has generated over $36mm in revenue through the creation of over 900 million assets and over $10 billion in transaction value.
Tokenomics de Metaplex (MPLX): principais métricas explicadas e casos de uso
Compreender a tokenomics de Metaplex (MPLX) é essencial para analisar seu valor de longo prazo, sustentabilidade e potencial.
Principais métricas e como são calculadas:
Fornecimento total:
A quantidade máxima de tokens MPLX que foram ou que poderão ser criados.
Fornecimento circulante:
A quantidade de tokens atualmente disponível no mercado e em circulação pública.
Fornecimento máx.:
O limite máximo (hard cap) de quantos tokens MPLX podem existir no total.
FDV (Avaliação totalmente diluída):
Calculado como preço atual × fornecimento máximo, fornecendo uma projeção da capitalização total de mercado caso todos os tokens estejam em circulação.
Taxa de inflação:
Reflete a velocidade com que novos tokens são introduzidos, impactando a escassez e a movimentação de preço no longo prazo.
Por que essas métricas são importantes para os traders?
Alto fornecimento circulante = maior liquidez.
Fornecimento máx. limitado + baixa inflação = potencial de valorização de preço no longo prazo.
Distribuição de tokens transparente = maior confiança no projeto e menor risco de controle centralizado.
FDV elevado com capitalização de mercado atual baixa = possível sinal de sobrevalorização.
Agora que você compreende a tokenomics do MPLX, explore o preço em tempo real do token MPLX!
Previsão de preço de MPLX
Quer saber para onde o MPLX pode estar indo? Nossa página de previsão de preço do MPLX combina sentimento de mercado, tendências históricas e indicadores técnicos para oferecer uma visão futura.
Por que deve escolher a MEXC?
A MEXC é uma das principais exchanges de criptomoedas do mundo, confiada por milhões de usuários globalmente. Seja você iniciante ou profissional, a MEXC é o jeito mais fácil de acessar o universo cripto.
Aviso legal
Os dados de tokenomics nesta página são provenientes de fontes terceiras. A MEXC não garante sua precisão. Por favor, realize uma pesquisa completa antes de investir.
Por favor, leia e compreenda o "Contrato do Usuário" e a "Política de Privacidade"