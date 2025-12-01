Preço de Metamars hoje

O preço ao vivo de Metamars (MARS) hoje é $ 0.00122526, com uma variação de 0.41% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de MARS para USD é de $ 0.00122526 por MARS.

Metamars ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 276,357, com um fornecimento em circulação de 226.53M MARS. Nas últimas 24 horas, MARS foi negociado entre $ 0.00120953 (mínimo) e $ 0.00122292 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 1.88, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, MARS movimentou-se +0.44% na última hora e -26.83% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Metamars (MARS)

Capitalização de mercado $ 276.36K$ 276.36K $ 276.36K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 317.19K$ 317.19K $ 317.19K Fornecimento Circulante 226.53M 226.53M 226.53M Fornecimento total 260,000,000.0 260,000,000.0 260,000,000.0

