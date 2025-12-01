Preço de MetalCore hoje

O preço ao vivo de MetalCore (MCG) hoje é $ 0.00003959, com uma variação de 0.01% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de MCG para USD é de $ 0.00003959 por MCG.

MetalCore ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 16,413.4, com um fornecimento em circulação de 414.60M MCG. Nas últimas 24 horas, MCG foi negociado entre $ 0.00003959 (mínimo) e $ 0.00003959 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.02813719, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00003366.

No desempenho de curto prazo, MCG movimentou-se -- na última hora e -9.47% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de MetalCore (MCG)

Capitalização de mercado $ 16.41K$ 16.41K $ 16.41K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 16.41K$ 16.41K $ 16.41K Fornecimento Circulante 414.60M 414.60M 414.60M Fornecimento total 414,603,820.8686787 414,603,820.8686787 414,603,820.8686787

