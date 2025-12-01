Preço de Metacourt hoje

O preço ao vivo de Metacourt (BLS) hoje é --, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de BLS para USD é de -- por BLS.

Metacourt ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 43,873, com um fornecimento em circulação de 254.63M BLS. Nas últimas 24 horas, BLS foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.02130219, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, BLS movimentou-se -- na última hora e -6.17% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Metacourt (BLS)

Capitalização de mercado $ 43.87K$ 43.87K $ 43.87K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 147.32K$ 147.32K $ 147.32K Fornecimento Circulante 254.63M 254.63M 254.63M Fornecimento total 854,998,985.0 854,998,985.0 854,998,985.0

