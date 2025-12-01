Preço de MetacadeMax hoje

O preço ao vivo de MetacadeMax (METACADEMAX) hoje é --, com uma variação de 2.23% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de METACADEMAX para USD é de -- por METACADEMAX.

MetacadeMax ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 267,479, com um fornecimento em circulação de 1.00B METACADEMAX. Nas últimas 24 horas, METACADEMAX foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.0011174, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, METACADEMAX movimentou-se -0.02% na última hora e +5.05% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de MetacadeMax (METACADEMAX)

Capitalização de mercado $ 267.48K$ 267.48K $ 267.48K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 267.48K$ 267.48K $ 267.48K Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de MetacadeMax é $ 267.48K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de METACADEMAX é 1.00B, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 267.48K.