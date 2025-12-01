Preço de META FINANCIAL AI hoje

O preço ao vivo de META FINANCIAL AI (MEFAI) hoje é $ 0.004123, com uma variação de 10.09% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de MEFAI para USD é de $ 0.004123 por MEFAI.

META FINANCIAL AI ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 2,380,383, com um fornecimento em circulação de 577.40M MEFAI. Nas últimas 24 horas, MEFAI foi negociado entre $ 0.00352247 (mínimo) e $ 0.0041547 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.02723048, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, MEFAI movimentou-se +0.20% na última hora e +111.31% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de META FINANCIAL AI (MEFAI)

Capitalização de mercado $ 2.38M$ 2.38M $ 2.38M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 2.38M$ 2.38M $ 2.38M Fornecimento Circulante 577.40M 577.40M 577.40M Fornecimento total 577,401,696.85566 577,401,696.85566 577,401,696.85566

A capitalização de mercado atual de META FINANCIAL AI é $ 2.38M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de MEFAI é 577.40M, com um fornecimento total de 577401696.85566. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 2.38M.