Preço de Messy Virgo hoje

O preço ao vivo de Messy Virgo (MESSY) hoje é $ 0, com uma variação de 0.75% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de MESSY para USD é de $ 0 por MESSY.

Messy Virgo ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 561,051, com um fornecimento em circulação de 986.90M MESSY. Nas últimas 24 horas, MESSY foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, MESSY movimentou-se -0.43% na última hora e -1.58% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 740.43.

Informações de mercado de Messy Virgo (MESSY)

Capitalização de mercado $ 561.05K$ 561.05K $ 561.05K Volume (24h) $ 740.43$ 740.43 $ 740.43 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 561.05K$ 561.05K $ 561.05K Fornecimento Circulante 986.90M 986.90M 986.90M Fornecimento total 986,896,691.0466274 986,896,691.0466274 986,896,691.0466274

A capitalização de mercado atual de Messy Virgo é $ 561.05K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 740.43. A oferta em circulação de MESSY é 986.90M, com um fornecimento total de 986896691.0466274. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 561.05K.