Preço de Meso Finance hoje

O preço ao vivo de Meso Finance (MESO) hoje é $ 0.00279888, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de MESO para USD é de $ 0.00279888 por MESO.

Meso Finance ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 105,971, com um fornecimento em circulação de 37.86M MESO. Nas últimas 24 horas, MESO foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.01036063, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00279888.

No desempenho de curto prazo, MESO movimentou-se -- na última hora e -5.70% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Meso Finance (MESO)

Capitalização de mercado $ 105.97K$ 105.97K $ 105.97K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 2.80M$ 2.80M $ 2.80M Fornecimento Circulante 37.86M 37.86M 37.86M Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Meso Finance é $ 105.97K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de MESO é 37.86M, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 2.80M.