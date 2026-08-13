Preço de Merck xStock hoje

O preço ao vivo de Merck xStock (MRKX) hoje é $ 129.28, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de MRKX para USD é de $ 129.28 por MRKX.

Merck xStock ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 256,537, com um fornecimento em circulação de 1.98K MRKX. Nas últimas 24 horas, MRKX foi negociado entre $ 129.24 (mínimo) e $ 129.31 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 133.43, enquanto a mínima histórica foi de $ 94.56.

No desempenho de curto prazo, MRKX movimentou-se -- na última hora e +0.40% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 127.11.

Informações de mercado de Merck xStock (MRKX)

Capitalização de mercado $ 256.54K$ 256.54K $ 256.54K Volume (24h) $ 127.11$ 127.11 $ 127.11 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 116.31M$ 116.31M $ 116.31M Fornecimento Circulante 1.98K 1.98K 1.98K Fornecimento total 899,646.1307522967 899,646.1307522967 899,646.1307522967

A capitalização de mercado atual de Merck xStock é $ 256.54K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 127.11. A oferta em circulação de MRKX é 1.98K, com um fornecimento total de 899646.1307522967. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 116.31M.