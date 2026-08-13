Preço de Meowpin hoje

O preço ao vivo de Meowpin (MEOWPIN) hoje é $ 0, com uma variação de 29.43% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de MEOWPIN para USD é de $ 0 por MEOWPIN.

Meowpin ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 28,624, com um fornecimento em circulação de 999.89M MEOWPIN. Nas últimas 24 horas, MEOWPIN foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00127197, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, MEOWPIN movimentou-se +0.87% na última hora e -8.49% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Meowpin (MEOWPIN)

Capitalização de mercado $ 28.62K$ 28.62K $ 28.62K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 28.62K$ 28.62K $ 28.62K Fornecimento Circulante 999.89M 999.89M 999.89M Fornecimento total 999,890,471.755549 999,890,471.755549 999,890,471.755549

A capitalização de mercado atual de Meowpin é $ 28.62K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de MEOWPIN é 999.89M, com um fornecimento total de 999890471.755549. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 28.62K.