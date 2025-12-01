Preço de MeowIstanbul hoje

O preço ao vivo de MeowIstanbul (MEOW) hoje é --, com uma variação de 0.02% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de MEOW para USD é de -- por MEOW.

MeowIstanbul ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 43,333, com um fornecimento em circulação de 20.82B MEOW. Nas últimas 24 horas, MEOW foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, MEOW movimentou-se +0.54% na última hora e +3.45% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de MeowIstanbul (MEOW)

Capitalização de mercado $ 43.33K$ 43.33K $ 43.33K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 70.75K$ 70.75K $ 70.75K Fornecimento Circulante 20.82B 20.82B 20.82B Fornecimento total 33,997,387,058.433 33,997,387,058.433 33,997,387,058.433

