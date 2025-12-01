Preço de meow meow meow meow hoje

O preço ao vivo de meow meow meow meow (MEOW) hoje é --, com uma variação de 6.16% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de MEOW para USD é de -- por MEOW.

meow meow meow meow ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 49,848, com um fornecimento em circulação de 999.87M MEOW. Nas últimas 24 horas, MEOW foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.02859992, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, MEOW movimentou-se -0.41% na última hora e +10.14% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de meow meow meow meow (MEOW)

Capitalização de mercado $ 49.85K$ 49.85K $ 49.85K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 49.85K$ 49.85K $ 49.85K Fornecimento Circulante 999.87M 999.87M 999.87M Fornecimento total 999,871,825.796996 999,871,825.796996 999,871,825.796996

A capitalização de mercado atual de meow meow meow meow é $ 49.85K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de MEOW é 999.87M, com um fornecimento total de 999871825.796996. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 49.85K.