Preço de Mento Swiss Franc hoje

O preço ao vivo de Mento Swiss Franc (CHFM) hoje é $ 1.22, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de CHFM para USD é de $ 1.22 por CHFM.

Mento Swiss Franc ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 86,231, com um fornecimento em circulação de 70.87K CHFM. Nas últimas 24 horas, CHFM foi negociado entre $ 0.0 (mínimo) e $ 0.0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 1.38, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.587826.

No desempenho de curto prazo, CHFM movimentou-se -- na última hora e 0.00% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 707.67.

Informações de mercado de Mento Swiss Franc (CHFM)

Capitalização de mercado $ 86.23K$ 86.23K $ 86.23K Volume (24h) $ 707.67$ 707.67 $ 707.67 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 86.23K$ 86.23K $ 86.23K Fornecimento Circulante 70.87K 70.87K 70.87K Fornecimento total 70,867.88877730588 70,867.88877730588 70,867.88877730588

A capitalização de mercado atual de Mento Swiss Franc é $ 86.23K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 707.67. A oferta em circulação de CHFM é 70.87K, com um fornecimento total de 70867.88877730588. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 86.23K.