Preço de Mento Nigerian Naira hoje

O preço ao vivo de Mento Nigerian Naira (NGNM) hoje é $ 0, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de NGNM para USD é de $ 0 por NGNM.

Mento Nigerian Naira ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 56,599, com um fornecimento em circulação de 79.40M NGNM. Nas últimas 24 horas, NGNM foi negociado entre $ 0.0 (mínimo) e $ 0.0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, NGNM movimentou-se -- na última hora e 0.00% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 9.94.

Informações de mercado de Mento Nigerian Naira (NGNM)

Capitalização de mercado $ 56.60K$ 56.60K $ 56.60K Volume (24h) $ 9.94$ 9.94 $ 9.94 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 56.60K$ 56.60K $ 56.60K Fornecimento Circulante 79.40M 79.40M 79.40M Fornecimento total 79,395,313.96854717 79,395,313.96854717 79,395,313.96854717

A capitalização de mercado atual de Mento Nigerian Naira é $ 56.60K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 9.94. A oferta em circulação de NGNM é 79.40M, com um fornecimento total de 79395313.96854717. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 56.60K.