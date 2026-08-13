Preço de Mento Kenyan Shilling hoje

O preço ao vivo de Mento Kenyan Shilling (KESM) hoje é $ 0.00773879, com uma variação de 0.01% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de KESM para USD é de $ 0.00773879 por KESM.

Mento Kenyan Shilling ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 164,767, com um fornecimento em circulação de 21.29M KESM. Nas últimas 24 horas, KESM foi negociado entre $ 0.00773581 (mínimo) e $ 0.00774436 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00874692, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.0036511.

No desempenho de curto prazo, KESM movimentou-se -0.00% na última hora e +0.04% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 20.44.

Informações de mercado de Mento Kenyan Shilling (KESM)

Capitalização de mercado $ 164.77K$ 164.77K $ 164.77K Volume (24h) $ 20.44$ 20.44 $ 20.44 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 164.77K$ 164.77K $ 164.77K Fornecimento Circulante 21.29M 21.29M 21.29M Fornecimento total 21,290,976.72519865 21,290,976.72519865 21,290,976.72519865

A capitalização de mercado atual de Mento Kenyan Shilling é $ 164.77K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 20.44. A oferta em circulação de KESM é 21.29M, com um fornecimento total de 21290976.72519865. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 164.77K.