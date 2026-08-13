Preço de Mento Japanese Yen hoje

O preço ao vivo de Mento Japanese Yen (JPYM) hoje é $ 0.0063633, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de JPYM para USD é de $ 0.0063633 por JPYM.

Mento Japanese Yen ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 74,551, com um fornecimento em circulação de 11.72M JPYM. Nas últimas 24 horas, JPYM foi negociado entre $ 0.0 (mínimo) e $ 0.0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00726235, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00388634.

No desempenho de curto prazo, JPYM movimentou-se -- na última hora e +1.13% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 19.34.

Informações de mercado de Mento Japanese Yen (JPYM)

Capitalização de mercado $ 74.55K$ 74.55K $ 74.55K Volume (24h) $ 19.34$ 19.34 $ 19.34 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 74.55K$ 74.55K $ 74.55K Fornecimento Circulante 11.72M 11.72M 11.72M Fornecimento total 11,718,062.27862865 11,718,062.27862865 11,718,062.27862865

A capitalização de mercado atual de Mento Japanese Yen é $ 74.55K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 19.34. A oferta em circulação de JPYM é 11.72M, com um fornecimento total de 11718062.27862865. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 74.55K.