Preço de Mento Canadian Dollar hoje

O preço ao vivo de Mento Canadian Dollar (CADM) hoje é $ 0.71259, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de CADM para USD é de $ 0.71259 por CADM.

Mento Canadian Dollar ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 24,300, com um fornecimento em circulação de 34.10K CADM. Nas últimas 24 horas, CADM foi negociado entre $ 0.0 (mínimo) e $ 0.0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 1.45, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.349878.

No desempenho de curto prazo, CADM movimentou-se -- na última hora e +0.53% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 2.33.

Informações de mercado de Mento Canadian Dollar (CADM)

Capitalização de mercado $ 24.30K$ 24.30K $ 24.30K Volume (24h) $ 2.33$ 2.33 $ 2.33 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 24.30K$ 24.30K $ 24.30K Fornecimento Circulante 34.10K 34.10K 34.10K Fornecimento total 34,100.37098639488 34,100.37098639488 34,100.37098639488

A capitalização de mercado atual de Mento Canadian Dollar é $ 24.30K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 2.33. A oferta em circulação de CADM é 34.10K, com um fornecimento total de 34100.37098639488. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 24.30K.