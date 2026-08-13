Preço de Mento British Pound hoje

O preço ao vivo de Mento British Pound (GBPM) hoje é $ 1.35, com uma variação de 0.01% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de GBPM para USD é de $ 1.35 por GBPM.

Mento British Pound ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 394,337, com um fornecimento em circulação de 292.22K GBPM. Nas últimas 24 horas, GBPM foi negociado entre $ 1.35 (mínimo) e $ 1.35 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 1.63, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.628602.

No desempenho de curto prazo, GBPM movimentou-se -- na última hora e +0.27% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 2.12K.

Informações de mercado de Mento British Pound (GBPM)

Capitalização de mercado $ 394.34K$ 394.34K $ 394.34K Volume (24h) $ 2.12K$ 2.12K $ 2.12K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 394.34K$ 394.34K $ 394.34K Fornecimento Circulante 292.22K 292.22K 292.22K Fornecimento total 292,221.6526252801 292,221.6526252801 292,221.6526252801

A capitalização de mercado atual de Mento British Pound é $ 394.34K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 2.12K. A oferta em circulação de GBPM é 292.22K, com um fornecimento total de 292221.6526252801. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 394.34K.