Preço de Mento Brazilian Real hoje

O preço ao vivo de Mento Brazilian Real (BRLM) hoje é $ 0.193092, com uma variação de 0.11% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de BRLM para USD é de $ 0.193092 por BRLM.

Mento Brazilian Real ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 218,800, com um fornecimento em circulação de 1.13M BRLM. Nas últimas 24 horas, BRLM foi negociado entre $ 0.193084 (mínimo) e $ 0.193533 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.239898, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.088668.

No desempenho de curto prazo, BRLM movimentou-se -0.02% na última hora e -0.86% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 2.90K.

Informações de mercado de Mento Brazilian Real (BRLM)

Capitalização de mercado $ 218.80K$ 218.80K $ 218.80K Volume (24h) $ 2.90K$ 2.90K $ 2.90K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 218.80K$ 218.80K $ 218.80K Fornecimento Circulante 1.13M 1.13M 1.13M Fornecimento total 1,133,171.640078628 1,133,171.640078628 1,133,171.640078628

A capitalização de mercado atual de Mento Brazilian Real é $ 218.80K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 2.90K. A oferta em circulação de BRLM é 1.13M, com um fornecimento total de 1133171.640078628. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 218.80K.