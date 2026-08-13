Preço de Mento Australian Dollar hoje

O preço ao vivo de Mento Australian Dollar (AUDM) hoje é $ 0.705669, com uma variação de 0.01% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de AUDM para USD é de $ 0.705669 por AUDM.

Mento Australian Dollar ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 24,088, com um fornecimento em circulação de 34.14K AUDM. Nas últimas 24 horas, AUDM foi negociado entre $ 0.705473 (mínimo) e $ 0.707785 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 1.038, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.352067.

No desempenho de curto prazo, AUDM movimentou-se -- na última hora e +0.12% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 10.23K.

Informações de mercado de Mento Australian Dollar (AUDM)

Capitalização de mercado $ 24.09K$ 24.09K $ 24.09K Volume (24h) $ 10.23K$ 10.23K $ 10.23K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 24.09K$ 24.09K $ 24.09K Fornecimento Circulante 34.14K 34.14K 34.14K Fornecimento total 34,135.47741185894 34,135.47741185894 34,135.47741185894

A capitalização de mercado atual de Mento Australian Dollar é $ 24.09K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 10.23K. A oferta em circulação de AUDM é 34.14K, com um fornecimento total de 34135.47741185894. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 24.09K.