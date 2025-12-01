Preço de MemeStrategy hoje

O preço ao vivo de MemeStrategy (MEMESTR) hoje é $ 0.00000645, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de MEMESTR para USD é de $ 0.00000645 por MEMESTR.

MemeStrategy ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 4,481.66, com um fornecimento em circulação de 694.37M MEMESTR. Nas últimas 24 horas, MEMESTR foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00048075, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00000582.

No desempenho de curto prazo, MEMESTR movimentou-se -- na última hora e 0.00% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de MemeStrategy (MEMESTR)

Capitalização de mercado $ 4.48K$ 4.48K $ 4.48K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 4.48K$ 4.48K $ 4.48K Fornecimento Circulante 694.37M 694.37M 694.37M Fornecimento total 694,373,953.0541816 694,373,953.0541816 694,373,953.0541816

A capitalização de mercado atual de MemeStrategy é $ 4.48K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de MEMESTR é 694.37M, com um fornecimento total de 694373953.0541816. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 4.48K.